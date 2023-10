In carcere con la droga. Fermato dagli agenti

Ha tentato di portare in carcere della droga a un cugino detenuto nella struttura di Varese ma è stato smascherato dagli agenti della Polizia penitenziaria. L’episodio – solo l’ultimo in ordine di tempo accaduto nelle carceri della provincia di Varese – è avvenuto nei giorni scorsi quando un sudamericano ha cercato di far entrare la sostanza stupefacente occultata in un pacco e abilmente nascosta nel vestiario, droga che le apparecchiature ai raggi X non avevano rinvenuto. A trovarla sono così stati i poliziotti che sorvegliano il settore colloqui del penitenziario. Quindi la droga è stata sequestrata e l’uomo denunciato. A riferire l’episodio è stato il delegato sindacale Uil-pA Polizia Penitenziaria di Varese Alfio Guida. La sua denuncia entra nel dettaglio della vicenda: "Nella mattinata di domani, lunedì – dichiara il sindacalista – assieme a una delegazione regionale di Uil effettueremo una visita all’interno dei Miogni".

Sono in corso lavori nella struttura, dove al momento sono ospitati 96 detenuti. Interventi necessari per migliorare gli spazi operativi degli agenti (sono 45) avviati grazie all’impegno della direzione, attenta alla situazione in cui gli agenti operano in un edificio comunque vecchio che ha bisogno di importanti ristrutturazioni. Lavori necessari per alzare il livello di sicurezza, l’auspicio del sindacato è che al più presto possano essere attuati altri interventi per i quali si sollecitano risorse al Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria.

Domani in mattinata la delegazione effettuerà dunque una visita per verificare la situazione all’interno del penitenziario. Restano sul tavolo altri problemi sui quali Uil-Pa da tempo sollecita attenzione da parte delle istituzioni, innanzitutto quello della carenza di organico che riguarda in modo drammatico anche il carcere di Busto Arsizio (dove ci sono 430 detenuti a fronte di 160 agenti) dove ancora di recente si sono verificate aggressioni violente agli agenti da parte di alcuni carcerati. Gli appelli del sindacato per migliorare la situazione e garantire più sicurezza adeguando la pianta organica a cui mancano 15 operatori sono fino ad oggi caduti nel vuoto.