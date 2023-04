In astinenza da eroina gimkana a tutta velocità

Un pomeriggio di follia alla guida dell’auto, protagonista un giovane di 26 anni, in astinenza da eroina e sotto l’effetto di psicofarmaci, bloccato dagli agenti della Polizia locale di Vergiate a Somma Lombardo con la collaborazione dei colleghi sommesi. Tutto è cominciato nel pomeriggio di giovedì quando intorno alle 15.30, quando alla Polizia locale di Vergiate sono arrivate segnalazioni riguardo a un automobilista che con la sua guida stava causando situazioni di pericolo lungo le strade. Si trattava di una macchina di colore bianco che viaggiava a forte velocità, in alcuni casi contromano nelle vie, causando incidenti (fortunatamente senza feriti) e abbattimenti di cartelli. Gli operatori della Polizia locale sono riusciti a individuare la vettura, l’inseguimento del conducente non era la soluzione viste le condizioni del giovane, quindi hanno deciso di mantenere la situazione sotto controllo, in costante comunicazione con la centrale operativa fino al momento in cui gli agenti a Somma Lombardo sono riusciti con i colleghi sommesi ad effettuare un intervento in sicurezza bloccando l’auto. Al giovane è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. La Polizia locale di Vergiate ha ringraziato i cittadini che hanno collaborato fornendo informazioni utili.

R.F.