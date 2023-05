In arrivo una biciclettata e il ricorso al Tar per fermare la superstrada

I Comuni di Albairate e Cassinetta, al pari dei Comitati No Tangenziale e del Parco Sud, non smettono di combattere contro l’ipotesi della realizzazione di un collegamento viario tra Ozzero e Magenta, che avrà impatto devastante su fertili territori agricoli. "A seguito dell’approvazione del progetto definitivo della superstrada Vigevano-Malpensa da parte del commissario straordinario nominato dal Governo abbiamo deciso tutti assieme di presentare un nuovo ricorso al Tar" affermano i sindaci interessati. I due sindaci hanno organizzato per questa sera un’assemblea pubblica per raccogliere le firme dei privati cittadini che intendono aderire e sostenere il ricorso. L’appuntamento è per le 21 di questa sera nella sala consiliare del Comune di Albairate. Attualmente sono ancora pendenti al Tar due ricorsi presentati dagli stessi Comuni. Quello relativo al provvedimento del Ministero della transizione ecologica è stato discusso il 6 aprile scorso e tra qualche settimana si avrà la sentenza. Anche Città Metropolitana di Milano dovrebbe presentare in proprio ricorso contro la decisione assunta dal commissario in merito all’approvazione del progetto. Per sensibilizzare ulteriormente i cittadini su questo tema domenica ci sarà una biciclettata a tappe sui luoghi che verranno devastati dalla tangenziale definita dai Comitati "inutile, obsoleta e devastante".

Sarà anche l’occasione per raccogliere il parere degli agricoltori che dal lavoro su questi terreni traggono il loro sostentamento. Il ritrovo è per le 9 sul piazzale antistante l’ingresso allo stabilimento Mivar di Abbiategrasso, lungo il corso del Naviglio di Bereguardo. Si andrà a Castelletto, poi a Caselle di Morimondi, Bugo, alla Soria, alla cascina Roma e alla cascina Baragetta e Bellotta. La pedalata si concluderà alla cascina Gambarina dove si potrà consumare un picnic. G.Ch.