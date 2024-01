"Il vostro impegno sul territorio motivo d’orgoglio"

È arrivato nel pomeriggio di mercoledì il generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in visita al comando provinciale carabinieri di Varese per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma dei reparti presenti sul territorio. Accompagnato dal comandante della Legione Carabinieri "Lombardia", il generale Giuseppe De Riggi, il comandante generale è stato accolto dal colonnello Marco Gagliardo, comandante provinciale e da tutti gli ufficiali. Il generale di Corpo d’Armata Luzi ha salutato e ringraziato tutti i presenti, rimarcando l’orgoglio che deve caratterizzare ciascun appartenente ad un’istituzione così importante per il paese come l’Arma dei carabinieri ed esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno costantemente profuso nel territorio. Il comandante generale ha quindi visitato gli uffici che ospitano il Comando del gruppo Forestale e successivamente la struttura che ospita l’Arma provinciale, incontrando il personale in servizio presso i vari reparti, tra i quali la centrale operativa e la stazione capoluogo. R.F.