Il viaggio della speranza in Italia Coppia con due bimbe piccole: corsa contro il tempo per un lavoro

di Graziano Masperi

Erano arrivati a Magenta due mesi fa: un uomo di nazionalità marocchina di 30 anni con la moglie e due bimbe piccole. L’ultima nata proprio all’ospedale Fornaroli di Magenta, cinque mesi fa. Una famiglia che può rimanere in Italia grazie al permesso per cure mediche rilasciato per la bimba, ma che ha durata breve e scadrà il 17 agosto. Quel giorno, se non avranno regolarizzato la loro posizione, ci saranno ben poche speranze e dovranno andarsene.

Due mesi fa quella famiglia venne intercettata dalle volontarie della San Vincenzo che attivarono la Rete della carità e la Casa dell’accoglienza per fornire loro un alloggio temporaneo. Cosa che è stata fatta. Ora però si apre il problema più grosso, che è quello della ricerca di un’occupazione.

"Solo così potrà regolarizzare la sua posizione – spiegano le volontarie –. Ci siamo attivate e attendiamo delle risposte, ma non è una cosa semplice. È un uomo per bene, umile e con tanta voglia di fare, svolgeva la mansione di elettricista".

La storia di questa famiglia è cominciata a Casablanca, che lasciarono alla volta della Costa d’Avorio, dove il trentenne trovò occupazione in una ditta che poi fallì. Riparò prima in Francia e poi in Italia, convinto di poter contare su un conoscente che viveva nel Magentino. Cosa che non si concretizzò e allora, a quel punto, rimasero, senza casa. Due connazionali, che vivono da anni a Magenta, li videro spaesati girovagare per le strade della città e li aiutarono attivando la rete del volontariato.

A questo punto, non rimane loro che appoggiarsi all’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione, che consente la permanenza del familiare in Italia per motivi connessi all’età e alle condizioni di salute del minore. "Quello che vogliamo e che continueremo a fare – concludono le volontarie – è solo aiutare queste persone a potersi rifare una vita. L’appello che lanciamo è rivolto a tutti coloro che hanno la disponibilità di un lavoro anche temporaneo perche possano regolarizzarsi".