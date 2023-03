Il vescovo di Donetsk "La solitudine è peggio dei bombardamenti Grazie per tutto l’aiuto"

di Lorenzo Crespi

Dall’Ucraina a Varese. Circa metà del suo esarcato (l’equivalente delle diocesi italiane) è occupato dai russi. Ma il vescovo ausiliare di Donetsk, monsignor Maksym Ryabukha, non cessa la sua attività nelle zone ancora libere dall’invasione. L’area di cui si occupa spazia da Luhansk a Zaporizhia, Dnipro e appunto Donetsk. Qui incontra le persone costrette a vivere da oltre un anno in una situazione di paura e difficoltà. Storie che ha voluto portare a Varese, dove è stato ospite negli ultimi giorni: ieri ha fatto tappa alla Brunella prima di una messa nella chiesa di San Martino per la comunità cattolica ucraina di rito bizantino.

È stato proprio il responsabile locale padre Volodymyr Misterman ad accompagnarlo sul territorio: un’occasione per ringraziare per l’importante aiuto giunto dal Varesotto. Tramite i fondi raccolti dalla parrocchia San Paolo Apostolo di Sciarè di Gallarate è stato infatti possibile sostenere la realizzazione di un punto di ristoro a Pokrovsk, nel Donbass. Un luogo dove le persone trovano cibo, accoglienza e comunità.

"Voi state facendo delle cose che danno la sicurezza e il senso di vita anche oggi – ha detto monsignor Ryabukha rivolgendosi a chi dà il suo supporto – ci aiutate affinché la vita non si fermi. È stato molto commovente come le famiglie italiane hanno accolto le nostre donne e i nostri bambini".

Un aiuto, sia per chi è scappato dalla guerra, che per chi è rimasto in Ucraina, che è fondamentale per sopravvivere. "Le persone si sentono dimenticate e da sole – racconta – di fronte all’impotenza del male la solitudine è ancora più dolorosa dei bombardamenti. Diventa molto faticoso vivere e resistere di fronte al male che subisci". Per il vescovo ausiliare la speranza è solo una: che la guerra possa finire il più presto. Ma per questo intravede una sola strada. "Il problema non si risolverà tra Ucraina e Russia: in ottica internazionale ognuno ha la responsabilità di fermare questo male. Bisogna lavorare tanto sul campo politico internazionale e un intervento esterno diplomatico deciso è molto importante. L’attesa fa morire ancora più gente: per noi un giorno è un’eternità".