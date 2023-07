Il valzer estivo dei presidi Le sedi vacanti sono 23

di Christian Sormani

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha affidato gli incarichi ai dirigenti per il prossimo anno scolastico. Il dato più significativo riguarda le sedi rimaste vacanti, che nella regione sono ben 156. Nonostante questo non ci sono grandi sorprese nelle scuole di Legnano, dove i dirigenti neoassunti con l’incarico triennale rimangono fermi nelle loro sedi: la preside Carelli rimane all’Ics Manzoni, Caruana all’Ics Carducci, Zaccaro all’Ics via dei Salici e la preside Osnaghi alle Bonvesin.

Stesso discorso all’Isis Bernocchi col reggente D’Ambrosio confermata di ruolo, Landonio al Dell’Acqua e al Liceo Galilei rimane Casciato, così come nella nuova sede di via Cantù il preside Ciuffoli. All’Itcg Maggiolini di Parabiago si sposta la preside Tascone, che va in Piemonte.

Nel Legnanese restano quindi vacanti le seguenti sedi: Ic Terzani e Moro di Abbiategrasso, Ic Magnago, Itcg Maggiolini di Parabiago, Ic Alighieri Rescaldina, Ic Pregnana, Ic San Vittore Olona, Ic Pogliano. "Prima della fine di agosto – ricorda il sindacalista Pippo Frisone della Flc-Cgil Legnano – il Ministero procederà agli scorrimenti della graduatoria del concorso a direttore scolastico del 2017 e infine l’Usr sui posti vacanti residui effettuerà le cosiddette reggenze".

Diverso invece quello che sta succedendo nel Varesotto come spiega Maria Rosa Rossi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi della provincia di Varese: "Le sedi vacanti sono 15 e questo è motivo di forte preoccupazione perché significa che saranno affidate in reggenza. Una situazione non ideale perché il dirigente al quale sarà assegnata la sede non potrà essere presente con continuità, oltre ad avere un carico di lavoro doppio e percepire un compenso irrisorio".

L‘artistico Frattini di Varese resta senza dirigente dopo la richiesta di trasferimento di Anna Pontiggia all’Ic di Comerio. Nominata Patrizia Iotti all’Ic Dante Alighieri di Varese, che lascia l’incarico allo Scientifico Tosi di Busto Arsizio. All’Anna Frank di Varese arriva Chiara Grazia Galazzetti al posto di Chiara Ruggeri che si sposta all’Ic di Castiglione Olona. Dal Classico Cairoli di Varese se ne va Nicoletta Pizzato e arriva Elisabetta Rossi, che aveva chiesto il trasferimento dall’Isis di Sesto Calende.

L’anno scolastico inizierà il 12 settembre 2023 e si concluderà l’8 giugno 2024. Gli istituti scolastici e i Centri di formazione professionale possono accordarsi con gli enti locali per stabilire la sospensione delle lezioni per un massimo di tre giorni in aggiunta alle vacanze natalizie e pasquali.