Il Tar respinge il ricorso degli agricoltori

La parola fine sulla vicenda Cave di Casorezzo è arrivata questa settimana e porta la firma del Tar della Lombardia. I giudici del Tribunale Amministrativo regionale hanno rigettato anche l’ultimo ricorso presentato dagli agricoltori e dai comitati anti-discarica contro le autorizzazioni rilasciate alla Solter srl dagli uffici di Città Metropolitana che hanno di fatto dato il via libera alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi da 60.000 metri cubi. L’ultima speranza dopo la bocciatura il 24 febbraio del precedente ricorso presentato dai comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e dal Parco del Roccolo, è svanita spalancando la strada verso il ricorso al Consiglio di Stato. Le autorizzazioni concesse da Città Metropolitana successivamente sospese, poi ritirate e riemesse sotto altra forme sono a tutti gli effetti operative e autorizzano la Solter srl a proseguire il percorso di ripristino ambientale dell’area al confine tra i comuni di Busto Garolfo e Casorezzo denominata AteG11. Sconforto tra gli amministratori locali per un esito ormai quasi scontato visto l’evolversi della situazione. E il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi: "Andremo davanti al Consiglio di Stato e oltre se necessario per gridare a tutti che i rifiuti alle Cave di Casorezzo non li vogliamo". P.M.