Il sottopasso adesso è pronto. Inaugurazione il 16 dicembre

Per il quartiere di Sant’Anna è sicuramente il più bel regalo di Natale che potesse ricevere: dopo anni di attesa e momenti in cui il progetto sembrava destinato a rimanere nel libro dei sogni, il sottopasso viabilistico è pronto, non solo, c’è la data per l’inaugurazione, sabato 16 dicembre, presente il governatore lombardo Attilio Fontana. Ultimi ritocchi in questi giorni all’opera costata circa 8 milioni di euro, poi sarà conto alla rovescia per il taglio del nastro.Il sottopasso da decenni era ritenuto intervento fondamentale per togliere dall’isolamento il rione che con l’apertura anche delle nuove strade di collegamento sarà decisamente e finalmente più vicino al resto della città. Da sottolineare che ci saranno anche le telecamere. Nei giorni scorsi infatti la giunta, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, ha dato il via libera all’installazione di un sistema di videosorveglianza e controllo targhe dei veicoli e la predisposizione di un sistema di segnalazione nell’eventualità di un allagamento del sottopasso. La spesa complessiva ammonta a 87.500 euro. R.F.