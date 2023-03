Il progetto tariffa puntuale fa passi avanti

È con il sistema della "raccolta puntuale" che il Comune di Legnano si propone di innalzare notevolmente la percentuale di rifiuto differenziato, così da raggiungere quota 80% e fare capolino nella graduatoria dei "Comuni Rifiuti Free" di Legambiente. I primi a entrare nel nuovo sistema erano stati, alla fine del 2022, gli abitanti della zona di Legnano identificata con "Oltrestazione 2": in questi giorni, parte di un programma che si concluderà in estate, toccherà alla zona "Centro 3", area di Legnano dove i residenti riceveranno il sacco nominale con un Rfid nel quale conferire, d’ora in poi, tutto il rifiuto indifferenziato. Il sistema avviato a Legnano attraverso Aemme linea ambiente farà sì che, una volta conclusa la fase di sperimentazione e rodaggio, ogni utente arrivi a pagare, per quanto concerne la quota relativa a questa parte del servizio, in base al numero dei sacchi di rifiuto indifferenziato effettivamente conferiti nel corso dell’anno.

L’obiettivo è spingere ogni utente a differenziare il più possibile, così che lo stesso utente possa provare a contenere la sua tariffa e allo stesso tempo aumentare la percentuale di rifiuto "indistinto" che ogni anno viene conferito in città.P.G.