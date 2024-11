Il presepe di padre Sebastiano . Arriva nelle piazze con un articolato

Oggi e domani accanto al Museo dei presepi, in via Comolli, ne verrà esposto uno particolare, il presepe di padre Sebastiano Bernardini che viene portato nelle strade e nelle piazze con un articolato. Prima di arrivare a Morimondo, il suggestivo presepe ieri è rimasto collocato in centro a Vermezzo, dove sono andati in molti a vederlo: i bambini delle scuole ma anche numerosi adulti. In serata attorno al presepe si è esibito il coro parrocchiale In Laetizia. Il presepe itinerante venne acceso per la prima volta in piazza San Pietro nel dicembre del ’92 da papa Giovanni Paolo II. Nei giorni successivi lo stesso raggiunse i paesi dell’ex Jugoslavia funestati dalla guerra, accompagnato da aiuti umanitari. Negli anni successivi il presepe è stato portato in diversi altri villaggi distrutti dalle bombe e nei campi profughi in varie parti del mondo. In ogni sosta il presepe porta un sorriso e quel messaggio di speranza che nasce dalla culla di Betlemme. Un evento promosso dal Rotary.