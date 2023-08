Il parco è chiuso ma c’è chi entra

"Per favore, non entrate al Parco Castello": l’appello parte dal primo cittadino, Lorenzo Radice, ed è rivolto a tutti i cittadini del territorio che anche nell’ultimo fine settimana hanno ignorato il divieto di ingresso stabilito dopo gli eventi meteo dei giorni scorsi, eventi che porteranno presumibilmente all’abbattimento di una cinquantina di alberi del Parco cittadino messi duramente alla prova. Sono proprio quelle del Parco Castello e del cimitero Parco le situazioni più critiche che ancora si riscontrano in città e in relazione alla situazione del Parco Castello, che ha visto in questi giorni la presenza di molte persone nonostante continui a essere valida l’ordinanza di chiusura dello spazio verde, il sindaco Lorenzo Radice ha deciso di appellarsi a tutti i cittadini: "Serviranno ancora diversi giorni per la sua messa in sicurezza e la situazione del verde presenta diversi punti critici – ha spiegato ieri

il sindaco - , in particolare nelle zone vicine alla pista di skateboard, al campo di bocce e al chiosco. Da una ricognizione sembra che, oltre agli abbattimenti preventivati a seguito del censimento arboreo, altri 50-60 alberi danneggiati dal maltempo dovranno essere abbattuti. Nel frattempo chiedo ai cittadini di rispettare l’ordinanza e di non entrare nel Parco Castello per non correre alcun rischio".P.G.