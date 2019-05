Legnano (Milano), 11 maggio 2019 - Uno scherzo, un atto di goliardia che riporta alla mente il Palio del passato. Quando le otto contrade erano soprattutto centri di aggregazione che nel mese di maggio si caratterizzavano per scherzi nei confronti delle rivali. In un contesto di goliardia si inserisce la scomparsa del gonfalone della contrada La Flora da piazza San Magno. Lì i gonfaloni delle otto contrade accolgono tutti i visitatori, mostrando a chiunque arrivi nel centro della città quale è la tradizione più importante di tutto il territorio. Uno sgarbo importante, quindi, quello compiuto ai danni della contrada rossoblù proprio vista l'importanza del luogo dal quale è stato portato via il gonfalone. Quello del furto delle bandiere è fra gli atti di goliardia poi classici e anche messi in atto più frequentemente nel mondo del Palio. Dagli anni Sessanta ai Novanta nei due mesi che precedevano la giornata della corsa ippica era praticamente una consuetudine in ogni contrada mettere in atto almeno uno scherzo nei confronti delle rivali o delle contrade confinanti.

I furti di bandiere, gonfaloni e scherzi di vario genere hanno per decenni rappresentato il vero "pepe" di questa manifestazione, in una città che per due mesi l'anno diventava di fatto terra di conquista dei giovani guasconi delle otto contrade. Giovani sempre pronti a darsi battaglia in modo scherzoso e mai violento oppure offensivo. Con il passare degli anni, però, questa abitudine si è andata un po' perdendo. Anche se ogni tanto qualche atto di goliardia torna a farsi notare, soprattutto con il furto di bandiere. Era avvenuto l'anno scorso, quando dopo il Palio ne era stata rubata una all'esterno del maniero di San Martino. Ora a subire la stessa sorte, ma nella più altisonante piazza San Magno peraltro poche ore prima della tradizionale e suggestiva cerimonia di iscrizione delle contrade al Palio nella medesima location, è La Flora. Ignoti gli autori di questo furto, anche se non è escluso che nelle prossime ore qualche "rivendicazione" goliardica possa essere diramata. L'atmosfera si sta scaldando, fra tre settimane sarà Palio e l'attesa si sta facendo sentire. Le otto contrade sono davvero pronte e agguerrite.