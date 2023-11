Il miglior museo dell’anno. Via i pregiudizi sulle donne

Stop ai cliché in favore della professionalità femminile, anche nel mondo automotive che potrebbe costituire il “caso pilota“ per tante altre situazioni: parte da questo spunto (che è anche obiettivo finale) la seconda edizione della mostra fotografica “Donne e Motori? Gioie e basta“, ideata da Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Fratelli Cozzi e fondatrice in tempi non sospetti del movimento Woman in power.

Inaugurata martedì nella sala Rossa del Museo di viale Toselli, dopo una preview a Rho Fiera in occasione di Milano AutoClassica, la mostra costituisce la rinnovata estensione e seconda edizione di un progetto fotografico nato per sensibilizzare tutti sull’urgenza di una vera parità, basata sull’agire concreto più che sulle frasi fatte.

Spazio, dunque, agli scatti fotografici che ritraggono venti donne impegnate in vari ambiti professionali e immortalate da Camilla Albertini, fotografa e direttrice artistica dell’intero progetto, con le mani sul volante e lo sguardo nello specchio retrovisore, quasi a osservare dalla corsia di sorpasso un mondo che si spera essere definitivamente superato, almeno nelle pre-condizioni.

Una mostra, dunque, che costituisce uno strumento per provare ad arginare i luoghi comuni che associano il mondo automotive a quello femminile.

La mostra sarà ora aperta al pubblico in queste date: domani 24 novembre dalle 12 alle 17, il 25 novembre dalle 11 alle 17, il 28 novembre dalle 14 alle 17 e il primo dicembre dalle 12 alle 17.

Intanto, in un anno di Museo contraddistinto da grandi soddisfazioni ed enormi dolori (la scomparsa di Pietro Cozzi, primo ideatore del museo e padre di Elisabetta, e della moglie Marisa in un incidente d’auto) ecco arrivare un altro, meritato riconoscimento per il museo legnanese: proprio in occasione di AutoClassica, infatti, Elisabetta Cozzi ha ritirato il prestigioso premio di Ruoteclassiche “Best in Classic“ in qualità di presidente di quello che è stato giudicato il miglior Museocollezione dell’anno.