Il loggiato della Canonica di Bernate Ticino riportato agli antichi splendori

Nell’ambito del bando Sos Patrimonio Fondazione Cariplo ha stanziato un contributo di 145mila euro per la messa in sicurezza del loggiato della Canonica di Bernate. Questo nuovo contributo si inserisce nel solco di un progetto avviato nel 2010 col quale Fondazione Cariplo, il Comune e altri privati contribuiscono al restauro e al mantenimento di una delle più belle chiese del Milanese. Il progetto è iniziato col rifacimento della copertura della Canonica, il restauro delle sale nobili e delle facciate. Il prossimo intervento riguarda il loggiato, uno degli elementi peculiari e maggiormente riconoscibili della Canonica, inserito al piano superiore del Palazzo Visconti e che costituisce la parte residenziale del complesso legato alla chiesa. La struttura risale al Quattrocento e dispone di una pianta quadrata a cortile chiuso. L’interno è adornato con splendidi soffitti a cassettoni d’epoca, oltre a numerose decorazioni murarie a graffito e pregiati camini scolpiti. Affacciato sul Naviglio Grande, il loggiato si caratterizza per le otto colonnine in marmo di Candoglia, lo stesso del Duomo di Milano. "Il restauro – sottolineano in municipio – consentirà di restituire alla fruizione della comunità locale e dei visitatori uno spazio importante della Canonica, e di completare in sicurezza il tradizionale percorso delle visite guidate". G.Ch.