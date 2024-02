Il giallo del delitto di Cairate. Fagnano Olona in lutto dà l’ultimo saluto ad Andrea

Passano i giorni e più si fa angosciante a Fagnano Olona l’attesa di sapere chi ha ucciso Andrea Bossi, 26 anni, trovato, ormai cadavere, dal padre, la mattina di sabato, nell’abitazione del giovane a Cairate. Domani sabato 3 febbraio alle 10.30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Gaudenzio a Fagnano Olona, il paese dove Andrea, da tutti descritto come un bravo ragazzo, educato, gentile, con tanti amici, apprezzato nell’azienda dove lavorava, era nato e dove è vissuto fino a pochi mesi fa, prima di trasferirsi a Cairate, nell’appartamento in via Mascheroni dove un uomo, che forse conosceva e di cui si è fidato, gli ha tolto la vita colpendolo con un fendente alla gola. Il movente dell’omicidio è ancora da chiarire, sebbene il fatto che siano spariti dei gioielli non escluda una rapina ma non è l’unica ipotesi al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Varese. Gli inquirenti continuano le indagini, hanno raccolto indizi, testimonianze, scavato nella vita del giovane, ricostruendo la rete di amicizie, anche quelle social e recenti, tra le quali non è da escludere possa aver incontrato il suo assassino. Resta, la morte violenta di Andrea, un giallo ancora da risolvere. E l’attesa di sapere chi l’abbia ucciso si fa ogni giorno più pesante nel paese che domani darà l’ultimo saluto al giovane. "Il pensiero che l’assassino sia ancora in giro – dicono in tanti – non dà pace. La domanda è martellante, chi è stato? E perché?" Una domanda che è un macigno sul cuore per i familiari, i genitori, la sorella, l’anziana nonna, a cui Andrea era tanto affezionato, straziati da una tragedia che stanno vivendo nel silenzio. Ai funerali ci saranno i sindaci di Fagnano Olona Marco Baroffio e di Cairate Anna Pugliese.