Il Crocione sfila in corteo fino ai “Frati”

Il Crocione del Palio si sposta. La Contrada Legnarello ha dato il via agli appuntamenti che vedranno la Croce di Ariberto d’Intimiano salutare le parrocchie di Santa Teresa del Bambin Gesù e dei Santi Magi. Questa tradizione, iniziata con la vittoria del 2015, rappresenta un’occasione per coinvolgere tutto il territorio della Contrada in uno speciale momento di condivisione. La Croce è stata accompagnata con un corteo in costume dalla parrocchia del Redentore a quella di Santa Teresa del Bambin Gesù. "Vi invito, durante questo tragitto" ha suggerito Don Stefano prima che la Croce lasciasse la chiesa "a soffermarvi su quegli angoli di città che troppo spesso non vediamo perché andiamo di corsa". La sfilata ha poi animato le vie del quartiere fino alla chiesa dei Frati, la parrocchia di Santa Teresa, dove la Croce di Ariberto e la Contrada sono stati accolti da Padre Renato. La Croce è stata poi riposta sull’altare tra gli applausi.