Il Comune curerà verde pubblico e arredo urbano

Il consiglio comunale di Canegrate ha dato l’affidamento "in house providing" del servizio di gestione del verde pubblico e relativo arredo urbano alla società Amga Legnano Spa. per gli anni 2023-2028. La società gestirà per i prossimi sei anni il verde pubblico e il relativo arredo urbano presso i parchi ed i giardini pubblici. Il servizio si compone come segue: gestione ed aggiornamento del censimento del verde e dati fitostatici e dendrometrici patrimonio arboreo; predisposizione del progetto del servizio di gestione del verde urbano e direzione lavori e consulenza specialistica agronomica per lavori del verde; taglio tappeti erbosi; spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino a tre metri di altezza; pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l’asportazione di foglie da eseguirsi con mezzo meccanico e decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea. Il costo annuo del servizio è pari a 199mila euro annui che trovano copertura con oneri propri del bilancio comunale. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Matteo Matteucci, Francesco Capriglione, Christian Fornara e Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano.