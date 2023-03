Il Comune cerca agenti per la polizia locale Il bando scade il 17 aprile

C’è tempo fino al prossimo 17 aprile per partecipare al Bando di selezione per esami del Comune di Monza in forma aggregata con Anci Lombardia, il Comune di Rho e il Comune di Legnano, per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato, pieno e parziale, in qualità di agente di polizia locale, secondo la categoria C del Contratto collettivo nazionale relativo al Comparto Funzioni Locali.

Al termine della procedura di selezione per esami, sarà stilata una graduatoria degli interpelli che saranno aperti, in base all’elenco dei candidati ritenuti idonei.