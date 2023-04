Il Comitato contro i truck sfilati alla Fiera

"Semplicemente allibiti… allibiti e increduli quando sabato scorso, in occasione delle varie iniziative legate alla settantesima edizione della Fiera del 25 aprile di Origgio, a metà pomeriggio, abbiamo assistito alla sfilata tracotante per le vie del paese di una processione infinita di truck - motrici di autoarticolati adibiti al trasporto pesante - con strombazzate continue di trombe da stadio nelle curve più agguerrite, e contorno di "sgasate" di motori e oltre per dare un "colpo di vita" alla sonnacchiosa cittadina. L’esibizione che si è conclusa nell’area adibita alla fiera del bestiame, dove i concerti di clacson e trombe sono andati avanti fino a tarda notte. "Inizia così la dura nota del Comitato prospettive area ex-Novartis che commenta la sfilata e la presenza di truck alla Fiera di Origgio. La valutazione è impietosa: "Ora, al di là dell’innegabile fastidio acustico e inquinamento da gas di scarico che tutto ciò ha provocato, quello che lascia davvero allibiti noi del Comitato prospettive area ex Novartis è il fatto che in un’epoca in cui le emergenze climatiche si fanno ogni giorno più evidenti, il comune di Origgio a cosa pensa per ravvivare la fiera dopo il periodo della pandemia? A una bella esibizione muscolare e trash del più classico dei trasporti su gomma, una buzzurrata stile american graffiti degli anni ’60, quando ancora il mondo era una "gioiosa macchina da inquinamento".

E l’ultima stoccata è per il sindaco Evasio Regnicoli: "Forse il primo cittadino ha detto qualcosa, ma, nel frastuono generale delle trombe di camion, nessuno di noi se n’è accorto". S.G.