Il Circolo Cooperativo Agricolo Sant’Anna a rischio chiusura

Parabiago rischia di perdere uno dei suoi luoghi di ritrovo più storici, un’autentica istituzione. Ad avere davanti un incerto futuro è il Circolo Cooperativo Agricolo Sant’Anna, nella frazione Villapia. Storia ultracentenaria (è stato fondato nel 1906, oggi è bar, ristorante, pizzeria, i soci sono quasi un centinaio) potrebbe chiudere i battenti a breve. Motivo: gli attuali gestori hanno dato la disdetta per il 31 dicembre. Se entro quella data non si troverà chi li sostituirà, la chiusura diventerà inevitabile. Eventualità da scongiurare. "Sarebbe - dice Pierangelo Nebuloni, presidente del Circolo da quasi quarant’anni - un vero peccato, un brutto colpo e non soltanto per noi di Villapia. Ricordo quando Villapia era un paese prevalentemente agricolo e davanti a Circolo c’era la pesa per il frumento e il fieno. Un grande richiamo è stato il bocciodromo. Lo avevamo realizzato noi soci, con i nostri fondi. Nel 2005 è stato venduto e oggi c’è una palestra. Nel 2006 abbiamo festeggiato il centenario, con la banda. L’invito che rivolgo adesso, a nome di tutti i soci, è che chi è interessato alla gestione si faccia avanti. Può contattarmi inviando una mail a nebulonipierangelo@gmail.com". Sono 964 i residenti di Villapia. Un piccolo centro che ha però una grande storia. Il Circolo Sant’Anna ne fa parte a pieno titolo. Fino al 1940 la frazione si chiamava Tiracoda, forse il nome di un famiglia, forse una derivazione dal latino "tauri cauda", la coda di toro che poteva essere disegnata sull’insegna di una locanda, di un punto di ristoro. Quindi le origini risalirebbero ai Romani. Nel 1739, al tempo del parroco don Francesco Bialino, ebbe la sua prima chiesa, dedicata a Sant’Anna, proprietà della famiglia Bossi, ma costruita dai "tiracodini". Il 29 marzo 1937 don Elia Balzarini, parroco di Parabiago, benedisse la posa della prima pietra della nuova chiesa, consacrata il 26 maggio del 1938 dal cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano. I lavori erano durati un anno. In quella circostanza l’arcivescovo propose per la frazione il nome di Villapia. L’autorizzazione al cambio di nome giunse al Comune di Parabiago con decreto reale del 2 dicembre 1940. Ma per i vecchi dell’epoca il paese rimase "Tiracua".Gabriele Moroni