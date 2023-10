Il ciclismo turbighese al bivio. Velo Club senza nuove leve: rischia di chiudere per sempre

Il 1° aprile 1964 si svolse l’assemblea degli sportivi turbighesi per la nomina del primo consiglio direttivo che nominò il “Pino ragiunier” primo presidente. Oggi il Velo Club rischia di chiudere per sempre. La storia di questa storica associazione è stata raccontata da Lino Braga e Giuseppe Leoni nel libro ‘Raffaele Marcoli e Antonio Bailetti "Un secolo di ciclismo turbighese". Il velo Club chiuderà definitivamente i battenti per mancanza di giovani corridori proprio nel 2023. "Siamo stati la terza società in tutta la Lombardia per il ciclismo giovanile su strada e addirittura la prima per quanto riguarda la mountain bike - spiega il presidente Alberto Gambaro - Il club è stato fondato nel 1966, ma già nel 1964 esisteva con un altro nome. Negli anni abbiamo formato tanti giovani corridori che hanno raggiunto diversi risultati, quattro di loro hanno avuto anche una carriera tra i professionisti e questo per noi è sempre stato motivo di grande orgoglio". Oggi le difficoltà nel proseguire: "Semplicemente a portare avanti il Velo Club sono rimaste tutte persone abbastanza anziane, purtroppo non abbiamo avuto il giusto supporto da persone più giovani e, dunque, non abbiamo avuto un ricambio generazionale necessario per la vita del club. La società è stata dunque costretta a chiudere. L’avvento del Covid non ci ha aiutato visto che tutto il movimento ciclistico si è fermato e da allora non siamo più riusciti a ripartire". Sarebbe bello che qualche giovane si facesse avanti per portare avanti la nostra grande tradizione: abbiamo ancora qualche bicicletta. Dunque lancio un appello per provare a riportare in vita il Velo Club di Turbigo".