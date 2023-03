"Il calendario eventi diffuso in anticipo"

Il punto fondamentale sono gli eventi, le manifestazioni che si svolgono nel territorio e che gli albergatori hanno bisogno di conoscere in anticipo per poter programmare, perché non si tratta solo di mettere in calendario la Coppa Bernocchi, comunicata con grande anticipo, ma tutto ciò che può attrarre visitatori: il raccordo tra enti locali e rete degli albergatori era uno dei problemi da risolvere ben prima del Covid, ma nelle parole della neo presidente del gruppo la stessa richiesta si ripresenta anche oggi. "Nel nostro territorio - spiega Libutti - si organizzano ogni anno decine di eventi culturali molto interessanti che attraggono molti turisti ma poi questo patrimonio, dal nostro punto di vista, si disperde. Manca banalmente un flusso diretto di informazioni e noi veniamo a sapere le cose il più delle volte in ritardo, quando non c’è più tempo per comunicare con i nostri clienti, magari proponendo dei pacchetti di offerte. Non possiamo andare a bussare alle porte del comune tutti i giorni per chiedere cosa stanno organizzando…. Eventi

ce ne sono tanti e attirano molte persone: penso i concerti del Rugby Sound Festival al Castello di Legnano, al Palio, alle manifestazioni sportive come la Cinque Mulini che attraggono appassionati e gruppi sportivi".P.G.