Il bello dello sport: si vince con sacrificio e impegno

La terza edizione del Gran Galà dello Sport di Busto Garolfo si conferma un successo. La serata ha reso omaggio a un’ampia gamma di protagonisti del mondo sportivo, dagli atleti olimpici alle associazioni locali, dai giovani talenti ai veterani che hanno fatto la storia dello sport del territorio. "Abbiamo visto in questa serata lo sport nella sua essenza più autentica, quello vissuto ogni giorno sui campi, nelle palestre e nei centri sportivi, dove l’impegno, la passione e il sacrificio si trasformano in opportunità di crescita personale e collettiva", ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sponsor dell’evento. A ribadire il ruolo fondamentale dello sport nella comunità è stato anche l’assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Sport, Stefano Carnevali: "Questa serata rappresenta un’occasione straordinaria per premiare atleti di ogni età e livello, valorizzando i loro traguardi e promuovendo modelli positivi per la cittadinanza". Un pensiero condiviso anche dal sindaco Giovanni Rigiroli, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale, in particolare per le giovani generazioni.

Tra i riconoscimenti più significativi, spiccano quelli assegnati a figure che hanno lasciato un segno indelebile nello sport bustese. Tra loro, Matteo Borsani, Arco Olimpico Senior; Riccardo Alfano, Arco Olimpico Junior; e Gaia Crespi, Arco Olimpico Juniores Femminile. Sono stati premiati alla carriera Alberto Gatti, ex cestista italiano; Mattia Frontini, con due Campionati mondiali e undici Campionati italiani; Roberto Del Bianco, per il suo impegno a favore del nuoto locale; Andrea Ferrari, il "MotoVikingo", che ha attraversato 23 stati in moto; il mezzofondista Marco Zanzottera; l’ex calciatore dell’Ac Milan Ivan Rondanini; e la campionessa di nuoto Rosella Rogora. Un premio speciale è stato assegnato a Emilio Crespi per il suo straordinario ruolo di educatore e allenatore all’interno dell’oratorio Sacro Cuore e del Csi. L’evento ha celebrato anche le società sportive che hanno raggiunto traguardi importanti: l’Inter Club Bustese per i suoi 60 anni di attività e Lombardia Nuoto per il 25° anniversario di gestione della Piscina Comunale e i suoi 30 anni di presenza sul territorio.

Christian Sormani