Il bar gestito dalla convivente usato come market della droga

Utilizzava il bar gestito dalla convivente come punto di raccordo per le sue attività di spaccio di sostanze stupefacenti: nella serata di venerdì, in occasione di un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dai carabinieri della Compagnia di Legnano, i militari del Nucleo Operativo hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni, un cittadino legnanese, 50enne, pregiudicato.

I carabinieri hanno sorpreso l’uomo all’interno del bar gestito dalla convivente, nella zona del centro cittadino: il fatto che l’uomo fosse già noto alle forze dell’ordine ha condotto a una prima perquisizione e i carabinieri gli hanno trovato addosso 10 grammi di cocaina, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi da rivendere. I carabinieri hanno dunque proseguito con la perquisizione anche dell’abitazione dell’uomo e qui sono state rinvenute 47 cartucce calibro 7.65 (nessuna arma è stata invece trovata). Nel corso dello stesso intervento sono intervenuti anche i Nas di Milano, che hanno contestato alla titolare del bar anche una sanzione di mille euro.

A Castano sempre nella serata di venerdì, i militari hanno invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino, 42enne, irregolare sul territorio italiano, che è stato sorpreso dei militari in possesso di 105 grammi di hashish e 16 grammi di cocaina. L’uomo, intercettato dai militari mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nella zona della stazione ferroviaria, è stato infatti perquisito, permettendo ai carabinieri di rinvenire le sostanze stupefacenti e poi procedere con il successivo arresto.

P.G.