I ricordi di politici e amministratori "Innovatore, coraggioso e vincente"

La sera del 24 giugno 2007, quando venne concessa la cittadinanza onoraria a Rosa Berlusconi, il figlio, allora presidente del Consiglio, arrivò ad Arconate in elicottero. "Lo aspettavamo al campo sportivo per accompagnarlo in piazza, dove si sarebbe svolta la cerimonia – ricorda Mario Mantovani, un fedelissimo di Silvio quando era parlamentare europeo e poi assessore regionale –. In quel momento sul campo c’erano dei ragazzini che si stavano allenando. Berlusconi appena scese volle un pallone e si mise s scambiare quattro tiri con quei ragazzini prima di andare in piazza dove non sapeva di trovare la madre. Quel loro abbraccio fu commovente". Non era la prima volta che arrivava ad Arconate ma quel titolo onorifico l’hanno legato ancora di più al paese. Mario Mantovani da qualche anno ha lasciato Forza Italia ed è stato tra i primi a seguire Giorgia Meloni. "Nonostante questo siamo sempre stati in ottimi rapporti. "Berlusconi ha avuto coraggio nell’affrontare tutti i processi in cui è stato trascinato. Io ero in prima fila a difendere i suoi diritti, e forse anche per questo ho pagato...". Ieri Mantovani ha "perso un amico".

Stessa, intensa commozione nella vicina Busto Arsizio. "In questo momento sono molti i sentimenti, i ricordi e le emozioni – dice Gigi Farioli, ex sindaco di Busto Arsizio per due mandati, in Forza Italia fino a due anni fa e fra gli aderenti della prima ora –. Per me è il momento del cordoglio e di un immenso grazie per un grande uomo che pur non essendo uno dei “suoi“, ma provenendo dal Partito liberale, mi scelse e propose prima come capogruppo regionale e poi come candidato sindaco di Busto Arsizio. In qualunque ambito è stato un innovatore, coraggioso e vincente. Unico, originale, insostituibile. Rimane un sogno la realizzazione di una forza politica davvero liberale, europea, popolare e riformista, ma questo sarà il compito di chi voglia concretamente onorarne la memoria. Per ora un commosso grazie per avermi voluto bene e stimato fino alla fine. Da credente e grato invoco preghiere per lui, i suoi cari, per chi gli ha voluto bene e per l’Italia, Paese che ha profondamente amato".

A Legnano Letterio Munafò, consigliere comunale ed esponente di primo piano di Forza Italia nella città del Carroccio, è sempre stato uno strenuo sostenitore del Cavaliere: "L’avevo sentito al telefono una decina di giorni fa e a breve ci saremmo incontrati" dice commosso. "Sono addolorato". Sua, anni fa a Sanremo, una storica presa di posizione in diretta durante il festival contro il comico Crozza che stava imitando Berlusconi sul palco dell’Ariston. "Stava andando sopra le righe con fare da mascalzone ed io l’ho aggredito verbalmente".