I Paesi e le loro lingue. Una settimana di eventi sulle culture del mondo

Hanno preso il via le iniziative della Settimana dell’intercultura. L’evento nasce come iniziativa della commissione intercultura con i mediatori e i facilitatori linguistici: scopo dell’iniziativa, e della Giornata della lingua madre che si celebra oggi è promuovere la migliore conoscenza dei Paesi e delle culture da cui provengono le famiglie, non originarie dell’Italia, di 1.307 alunni e studenti dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado fra scuole statali e paritarie di Legnano.

Tra le iniziative in programma, lunedì 24 febbraio le classi delle primarie Deledda e Toscanini inviteranno le famiglie e la cittadinanza a una marcia a sostegno del dialogo interculturale che vedrà sfilare i bambini con striscioni, cartelloni e bandiere. La partenza dai rispettivi plessi di via Parma sarà alle 15.

Nella biblioteca di Mazzafame, domani, 22 febbraio alle 10.30, sarà invece organizzato un gioco creativo dedicato alle lingue straniere. Ogni bambino avrà un foglio nella forma della tessera del puzzle con una parola scritta in una lingua straniera di cui non si darà traduzione, ma il cui significato sarà svelato attraverso un gioco a squadre.

P.G.