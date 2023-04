I militanti di DoRa irrompono alle celebrazioni: sfiorata la rissa

C’è mancato poco che la festa per la Liberazione finisse alle mani in piazza della Pesa ad Azzate, dove i militanti dell’associazione di estrema destra DoRa hanno cercato di interrompere le celebrazioni ufficiali del XXV aprile, furibondi per uno striscione esposto dai militanti delle associazioni di sinistra: "Azzate ama la pace e non adora il fascio", con la parola "adora" scritta con le ultime quattro lettere capovolte. Una "provocazione" secondo gli esponenti del gruppo di estrema destra che ha sede in paese, contro la quale è stato invocato l’intervento del sindaco, ma soprattutto è stato esposto un altro striscione, "Nessuno si illuda di poter scordare, il sangue versato per non tradire" con la frase incorniciata da due rune stilizzate.

"Vieni qua a spiegare lo striscione – hanno urlato a uno dei militanti scesi in piazza per seguire i discorsi dell’Anpi e delle autorità presenti – questa è una provocazione. È piazzale Loreto".

È solo grazie alla presenza degli agenti della Digos e dei vigili se dalla parole non si è passati ai fatti, anche se i militanti di DoRa si sono fatti avanti in segno di sfida cantando "A noi la morte non ci fa paura: canta mitraglia la rumba fulminante che legionari siam di Mussolin" mentre il resto della piazza ha intonato in coro "Bella ciao".

Negli ultimi mesi a più riprese l’Osservatorio democratico delle nuove destre di Milano e Varese ha dedicato articoli e interventi di denuncia contro l’associazione che ha aperto da poco una sede in paese, chiedendone lo scioglimento in base alla Legge Fiano per i riferimenti all’ideologia nazista e fascista della Comunità militante dei dodici raggi, nata a febbraio del 2012 a Varese, dall’unione di Ultras 7 Laghi e Varese Skinheads. A condannare l’aggressione di ieri mattina anche gli esponenti dell’Anpi di Varese: un "precedente molto pericoloso che non lascia presagire nulla di buono".

Roberto Canali