I ladri entrano a scuola e rubano computer e tablet

Entrano nella scuola primaria di via Annoni a Cuggiono per rubare i pc. Ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico e hanno portato via computer e diverso materiale informatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cuggiono, che hanno effettuato i rilievi per trovare tracce dei responsabili. Per entrare nella scuola i ladri hanno sfondato un vetro di una classe al piano terra.

Hanno poi girato per tutte le aule e aperto gli armadietti a caccia di qualcosa di valore da portare via. Sono stati sottratti tutti i computer portatili utilizzati per la lavagna interattiva multimediale. Alcuni computer erano nella cassaforte e non sono stati toccati dai ladri che hanno però sottratto i tablet. Il comune sta vagliando la possibilità di mettere delle telecamere di sorveglianza. Lo scorso maggio erano entrati in azione anche i ladri di rame procurando gravissimi danni alla palestra comunale.

Un furto che aveva causato notevoli problemi all’edificio dal quale è stata asportata tutta la lattoneria in rame. Il sindaco Giovanni Cucchetti era subito corso ai ripari: "Con procedura d’urgenza sono stati immediatamente attivati i lavori di ripristino che sono iniziati in questa settimana. Abbiamo prontamente provveduto a fare denuncia ai carabinieri e ad attivare l’assicurazione. Un danno importante che ci ha costretto a chiudere la struttura, e siamo dispiaciuti per i disagi causati alle società sportive che utilizzano la palestra in un periodo cruciale dei campionati. Confidiamo che gli interventi di ripristino della lattoneria possano terminare entro la fine di questa settimana, così da rendere di nuovo agibile e utilizzabile la struttura".

Christian Sormani