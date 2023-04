I gioielli dell’ex sanatorio Via libera al recupero dei solarium in legno

di Paolo Girotti

È l’ultimo tassello per concludere un’operazione di recupero che, fino a qualche anno fa, pareva impossibile dopo un lungo periodo durante il quale il manufatto era stato abbandonato a se stesso: la giunta, su proposta dell’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per il recupero dei due solarium nel parco dell’ex Sanatorio Regina Elena, un intervento che rientra nelle azioni della strategia "La scuola si fa città" e che comporta un investimento di un milione centomila euro, interamente finanziato con risorse dell’Unione Europea attraverso Regione Lombardia. I solarium in legno sono la parte più suggestiva del complesso dell’ex Sanatorio Regina Elena di Savoia di Legnano, inaugurato nel 1924 dalla Regina Margherita: il progetto ora al via è la logica prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di rimozione delle lastre in cemento-amianto terminati nel 2022. Nel frattempo la campagna diagnostica effettuata sui manufatti ha evidenziato una situazione più compromessa del previsto, con il solarium ovest in condizione peggiore dell’ala est. Se per il solarium est, infatti, la condizione della parte in legno sottostante la copertura permette di mantenere e consolidare le capriate esistenti affiancando loro degli elementi nuovi non a vista, per il solarium ovest la struttura portante dovrà essere costituita da nuove capriate in aggiunta alle esistenti che sostituiscano quelle degradate. La nuova copertura sarà realizzata, sul modello di quella preesistente, in elementi di fibrocemento ecologico. Il lavoro di restauro prevede il completamento, l’integrazione e il consolidamento delle strutture portanti: sono previsti anche interventi conservativi e di protezione delle superfici in cemento decorativo e a intonaco, nonché di tutti gli elementi lignei in opera.L’esecuzione dei lavori che potrebbero prendere il via a luglio e concludersi entro la primavera 2024. "I solarium sono un bene storico della nostra città diventati da qualche anno a questa parte argomento di dibattito per il loro stato precario – ha detto a proposito del progetto l’assessore Marco Bianchi -; dopo la messa in sicurezza completata l’anno scorso adesso provvederemo al loro recupero, in tempo per celebrare, nel 2024, il centenario dell’inaugurazione del complesso del sanatorio".