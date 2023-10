I boss nel territorio. Il sindaco di Legnano: "Gli ultimi arresti?. Non mi stupiscono"

"Non me lo aspettavo, ma certo non posso dirmi stupito": Lorenzo Radice (foto sotto), sindaco di Legnano, Comune che rappresenta comunque un sistema di riferimento per tutto l’Alto Milanese, reagisce così all’operazione delle forze dell’ordine che, una volta di più, con gli arresti di questi giorni ha riportato in primo piano la presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale del territorio. Lei ha sempre affermato che bisognava tenere alta l’attenzione perché i fenomeni di infiltrazione mafiosa nel territorio esistevano: stupisce la dimensione dell’ultima operazione e la "vicinanza" geografica al territorio di Legnano di riunioni e summit mafiosi accertati? "Non me lo aspettavo, ma certo non posso dire di essere stupito. E’ ormai da anni che, anche personalmente, metto in primo piano il pericolo di infiltrazioni mafiose nel territorio e dunque quanto capitato conferma quella percezione: gli alert c’erano e ci sono ancora oggi. Quest’ultima operazione mette in primo piano anche altri aspetti: è certo vero che le nuove mafie lavorano con la finanza, ma quanto emerso in questi giorni dimostra che anche nell’economia spiccia, quella quotidiana fatta di piccoli negozi e piccole imprese, la presenza della criminalità è ancora forte". Va in questa direzione, almeno per quanto riguarda Legnano, l’accordo stretto solo poche settimane fa con la Gdf sugli appalti del Pnrr, con l’intensificazione dei controlli e una collaborazione che passa anche dalla formazione del personale? "Certamente quello è un passaggio che va in quella direzione. Non è più, però, solo al grande appalto, quello che vale milioni di euro, che dobbiamo prestare attenzione: è probabile che le potenziali infiltrazioni riguardino anche lavori e assegnazioni di dimensioni più ridotta. Anche il lavoro di verifica da parte dei Comuni deve essere ulteriormente intensificato e lavoreremo sulla formazione del personale. Oggi (ieri, ndr) abbiamo una riunione dei sindaci dei Comuni del Patto dell’Alto Milanese: naturale inserire anche l’accaduto all’ordine del giorno per verificare come possiamo lavorare insieme".