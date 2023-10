Hashish dalla Francia. Condannato capobanda

Condannato a 6 anni e 8 mesi in primo grado ieri davanti al Gup del Tribunale di Busto Arsizio il nordafricano ritenuto il capo della banda di trafficanti e spacciatori, tutti nordafricani, che importavano decine di chilidi hashish dalla Francia e spacciavano nell’area tra Busto Arsizio, Lonate Pozzolo e Malpensa. Le manette erano scattate a febbraio dopo una complessa indagine iniziata9 mesi prima dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, coordinati dalla Procura bustese. L’attività investigativa era partita dal monitoraggio del piccolo spaccio di droga da parte di alcuni nordafricani, quindi gli inquirenti avevano ricostruito l’intera rete, fino al livello più alto. La droga veniva nascosta in luoghi isolati e da lì venivano prelevati i quantitativi da cedere. Due i sequestri ingenti di stupefacente effettuati: uno da 3,5 kg di hashish e 70 grammi di cocaina e uno da 43 kg, ancora di hashish, arrivato dalla Francia. Ieri la condanna a 6 anni e 8 mesi per il capo, gli altri hanno patteggiato. R.F.