Legnano (Milano), 26 gennaio 2020 - Soltanto tre automobilisti in stato di ebbrezza su un totale di oltre 8.500 veicoli controllati in oltre 200 posti di blocco. Il dato, che si riferisce alle verifiche svolte in orari diurni sulle strade provinciali e statali di Legnano, Rescaldina, Parabiago e Busto Garolfo, racconta di un territorio che sta finalmente sconfiggendo il fenomeno della guida sotto effetto di alcolici. Ma racconta anche di un territorio nel quale la presenza della polizia locale è costante e capillare. Nel corso del 2019, sono state due le operazioni Smart, ovvero quelle campagne finanziate da Regione Lombardia, che hanno visto impegnati su tutto il territorio agenti dei Comandi di polizia locale dei Comuni dell’Asse del Sempione. Quasi undicimila sono stati in questo ambito i veicoli sottoposti a lettura elettronica della targa, 496 quelli controllati e 165 le violazioni accertate. Otto gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza al volante, dieci le patenti ritirate e i veicoli sequestrati.

«Nell’anno che è appena trascorso abbiamo operato su tre ambiti - spiega Daniele Ruggeri, comandante della polizia locale di Legnano -: con le due operazioni Smart, a livello sinergico con scambio di personale con altri Comandi e dal punto di vista formativo, con incontri dedicati ad approfondire le tematiche relative al Decreto sicurezza e alle norme sui rifiuti". Un lavoro a tutto tondo svolto tanto dagli agenti di Legnano quanto da quelli dei paesi circostanti, viste le numerose collaborazioni e sinergie che sono state attivate proprio nel 2019. "Di certo si poteva fare di più, ma le risorse a livello di organico cominciano a scarseggiare. Abbiamo un personale dall’età media di 51 anni. Anche se ci sono operatori che anche a 60 anni svolgono attività esterne, di certo non si possono chiedere loro gli sforzi che potrebbero fare agenti più giovani. Eroismo? No, si tratta solo di impegno e grande senso del dovere. Queste sono due caratteristiche che ai nostri agenti non mancano mai" aggiunge.

L’anno che si è appena aperto porterà con sè alcune novità per la polizia locale. "Avremo nuove linee di intervento - sottolinea Ruggeri - che passano attraverso l’interlocuzione con la Regione per cercare di accedere a maggiori finanziamenti, con la Prefettura per poter utilizzare nuove e più efficaci procedure per la sicurezza e con le altre forze dell’ordine. Il dialogo e la collaborazione devono essere sempre più trasversali". Collaborazione fra Comandi, dialogo fra diverse forze dell’ordine: questi sono due aspetti che hanno riguardato soprattutto alcuni generi di reati. Per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ad esempio, che nonostante i molti controlli e le operazioni sul territorio è ancora particolarmente radicato.

Zone come quella della stazione ferroviaria, ma anche delle aree dismesse come la ex Pensotti di via Firenze e persino il centro della città sono infatti spesso teatro di compravendita di droga. Spaccio in alcune zone, ma anche a domicilio. Proprio questo è l’aspetto più difficile da combattere. La polizia locale, in particolare il nucleo Falchi, è sempre in prima linea e non si risparmia in questo senso. Tuttavia il lavoro da fare è ancora molto e proprio per questo le forze dell’ordine chiedono come sempre la massima collaborazione da parte dei cittadini. Legnano, ma non solo. Anche la polizia locale di Parabiago è particolarmente attiva: in un anno sono stati elevati 5.797 verbali di violazione al Codice della strada: 758.400 euro di sanzioni accertate, solo 35.000 incassati.