Guasti alla rete elettrica, binari ridotti e ritardi

A causa del maltempo che ha colpito le province di Varese e Como nella mattinata di mercoledì si sono verificati una serie di guasti sulle ferrovie, con ripercussioni sul servizio. Per far fronte alla situazione di emergenza Ferrovienord ha impiegato circa 60 addetti del reparto manutenzione, che hanno lavorato in vari punti della rete per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione dei treni. "Voglio ringraziare tutte le strutture e il personale coinvolto per la tempestività degli interventi e per la capacità di affrontare una situazione fuori dall’ordinario, dimostrando professionalità, efficienza e dedizione", è il commento del presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna. Poco prima delle 7 il maltempo ha causato un’anomalia alle condutture di trazione elettrica nell’impianto di Saronno, che ha impedito l’utilizzo di 6 dei 9 binari di circolazione con disagi su quasi tutte le direttrici, compresa la linea Varese-Laveno. I tecnici sono intervenuti riportando la situazione alla normalità in tarda mattinata.

Sempre alle 7 l’intensa ondata di maltempo tra Venegono Inferiore e Tradate e nell’impianto di Tradate (dove si è verificata una tromba d’aria) ha provocato la caduta di numerose piante sulla sede ferroviaria, alcune delle quali sulla linea aerea di contatto, determinando il cortocircuito delle condutture di trazione elettrica e disalimentando di fatto la linea da e per Saronno, il che ha impedito il proseguimento della marcia dei treni. I tecnici hanno rimosso le piante e ripristinato la percorribilità del tratto ferroviario alle 11 tra Venegono e Tradate. Il binario 1 di Tradate è rimasto disalimentato per altre tre ore circa, a causa del guasto di un componente tecnico danneggiato dal maltempo, impedendo il transito verso Saronno. La normale circolazione è stata ripristinata alle 14 circa. L.C.