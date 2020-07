Legnano (Milano), 18 luglio 2020 - «Nel rappresentare la mancata condivisione di questa Amministrazione straordinaria sia del metodo, sia del merito, sia ancora dei tempi in cui tale trasferimento sta avvenendo, la invitiamo a rivedere, nei tempi più rapidi possibili, tale decisione. Nel contempo, si esprime la massima disponibilità di questo ente ad individuare o assegnare una sede del tutto idonea in cui confermare tale importante presidio sul territorio legnanese".

Arriva a “buoi scappati” la reazione del commissario prefettizio Cristiana Cirelli al trasloco del servizio di “continuità assistenziale”, più noto come guardia medica, dalla tradizionale sede di via Stelvio a Legnano a quella nuova di via Spagliardi a Parabiago. Un trasferimento che ha il sapore amaro di una beffa e di un calo di prestigio per quella che è senza dubbio la città più importante dell’Altomilanese, perlomeno per storia e numero di abitanti. Numero di abitanti che, evidentemente, non ha avuto alcun peso nella decisione assunta da Ats ormai quasi un mese fa.

Il servizio di guardia medica è stato trasferito a Parabiago dal 30 giugno, singolare che questo abbia “fatto rumore” solo in questi giorni. Il commissario prefettizio ha quindi indirizzato una lettera al direttore generale di Ats, Walter Bergamaschi, proprio per cercare non solo di capire quali siano stati i criteri che hanno guidato la scelta di trasferire il servizio, ma anche per cercare di far tornare la continuità assistenziale nella città del Carroccio. Nei giorni scorsi anche alcuni dei candidati alla poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative si erano pronunciati a favore del ripristino dello status quo, pur evidenziando alcune problematiche. Il servizio di guardia medica, infatti, negli ultimi anni non si è sempre dimostrato all’altezza delle esigenze dei cittadini.

L’occasione del trasloco a Parabiago, e magari del ritorno del servizio a Legnano, potrebbe risultare determinante per innovare finalmente un servizio che ha più volte mostrato le proprie lacune e per modellarlo realmente sulle esigenze di un territorio che sta cambiando profondamente. E che quindi necessita anche dal punto di vista sanitario di essere al passo coi tempi.