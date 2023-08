Gruppo anziani, la festa è al parco comunale

Il Ferragosto a Busto Garolfo per chi rimane a casa porta da sempre il nome del gruppo Anziani e Pensionati. Mentre le spiagge brulicano di villeggianti, i paesi dell’Altomilanese lentamente si svuotano e si abbassano le saracinesche dei negozi. La rotta contro la solitudine per molti anziani e famiglie che non hanno fatto le valigie, è senza dubbio in direzione del parco comunale bustese. La calura e il silenzio che aleggiano tra le vie di Busto Garolfo si stemperano tra i tavoli dell’area feste che dal primo di agosto offrono un momento di allegria a ritmo di musica.

Oggi a mezzogiorno menù delle grandi occasioni per festeggiare una ricorrenza vecchia di oltre duemila anni. Il termine deriva infatti dai festeggiamenti indetti nel 18 a.C. per la proclamazione di Ottaviano al titolo di Augusto, da qui infatti Feriae Augusti e poi Ferragosto. Gli organizzatori lo considerano da sempre un momento per stare insieme in allegria senza pesare troppo sul portafogli di chi vive con la pensione. Con una quarantina di euro si viaggerà tra risotti, grigliate a base di pesce accompagnati dagli immancabili arrosti, il tutto annaffiato con del buon vino. P.M.