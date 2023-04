Grotta del Remeron: il recupero più arduo

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è in prima linea nelle operazioni di salvataggio in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con 7000 operatori altamente specializzati. Nel corso del 2022 a livello nazionale sono intervenuti in 10367 missioni di soccorso con un incremento del 9,8% rispetto al 2021. Un incremento dell’attività ha riguardato la XIX Delegazione Lariana (di cui fa parte la stazione di Varese), con 487 interventi, erano stati 433 nel 2021, in territorio montano. Nel mese di agosto dello scorso anno nel Varesotto il salvataggio con un’operazione durata 10 ore di uno speleologo bloccato a –100 metri nella grotta del Remeron.