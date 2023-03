Gravissimo anziano urtato da un’auto e ricoverato a Pavia

È stato trasferito, in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia un uomo di 72 anni che stava percorrendo viale Papa Paolo VI ad Abbiategrasso e sarebbe stato urtato da un’auto. E’ accaduto ieri mattina, poco prima di mezzogiorno quando è scattato l’allarme per la sala operativa dell’emergenza e urgenza. Sono stati inviati sul posto gli equipaggi della Ata di Zelo e dell’automedica. Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito con il codice della massima urgenza a Pavia con l’equipaggio dell’automedica sull’ambulanza. La dinamica del sinistro è ancora tutta in fase di chiarimento. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri della locale stazione di Abbiategrasso per i rilievi e per la gestione della viabilità. G.M.