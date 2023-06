Grande Successo per la Giornata del "Verde Pulito" a Sesto Calende

Mattinata di grandi pulizie a Sesto Calende domenica in occasione della giornata del "Verde Pulito" indetta da Regione Lombardia. Tante le associazioni che hanno aderito come pure i cittadini che hanno partecipato alla pulizia, la risposta all’inciviltà di quanto continuano a gettare immondizia ovunque, anche nelle acque del Ticino e del Verbano. I volontari hanno recuperato ben 6 metri cubi di rifiuti e 50 pneumatici che erano in profondità, riportati in superficie dalla squadra di sommozzatori dell’associazione Emozione sub. Da parte dell’amministrazione comunale al termine la consegna degli attestati di ringraziamento ai cittadini presenti e a tutte le associazioni.