Legnano - Un gruppo di lavoratrici di Gran Casa, rientrati da gennaio in organico dopo la fallimentare esperienza della terziarizzazione in altre aziende, hanno manifestato davanti alla sede dell'azienda, in via Jucker. Sono state ricevute, in delegazione assieme a Fabio Torniello segretario della Filcams Ticino Olona, dai rappresentanti della proprietà. Alla proprietà le lavoratrici hanno chiesto garanzie sui pagamenti arretrati (sinora hanno ricevuto solo un sedicesimo della tredicesima) e sulla cassa integrazione (da quando sono rientrate in Gran Casa sono in cassa e zero ore e a loro non è concessa la rotazione con gli altri dipendenti in cassa). L'iniziativa è stata promossa dalla Filcams Cgil Ticino Olona e dalla Uiltucs, che hanno anche chiesto l'attivazione di un tavolo in Regione.

© Riproduzione riservata