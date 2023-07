Goletta dei Laghi Promozione per il Ceresio

di Lorenzo Crespi

Al Lago Maggiore era andata decisamente peggio, con ben quattro punti sopra i limiti di legge su cinque monitorati sulla sponda varesina. Per il Ceresio invece il giudizio della Goletta dei Laghi è positivo. I risultati dei monitoraggi effettuati sul Lago di Lugano dalla consueta campagna estiva di Legambiente sono stati diffusi a Lavena Ponte Tresa, alla presenza del sindaco Massimo Mastromarino. È emerso che solo uno dei quattro punti campionati sul Ceresio risulta inquinato: la foce del fiume Telo a Claino con Osteno, in provincia di Como. L’altro punto analizzato sulla sponda comasca, la foce del fiume Rezzo a Porlezza, risulta entro i limiti di legge, così come i due punti monitorati sulla sponda varesina, entrambi a Porto Ceresio, nei pressi delle foci del torrente Vallone e del rio Bolletta. Le analisi come sempre hanno riguardato canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi. "Rispetto agli anni precedenti in cui i punti con valori al di sopra dei limiti erano maggiori, il quadro restituito sembra migliore - è il commento di Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi - ci auguriamo che questo non sia un caso ma il risultato di interventi e politiche strutturali riguardo i sistemi di depurazione e gli scarichi a lago".

I prelievi della Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo.

I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli). I risultati di quest’anno sono significativi, come conferma il presidente del circolo Legambiente Valceresio Sergio Franzosi: per la prima volta dopo tanti anni tutti i punti monitorati sulla sponda varesina sono risultati entro i limiti. "Anche il Rio Bolletta, che da un decennio abbiamo sempre trovato inquinato, ha dato un risultato positivo. Ci auguriamo sia il frutto della sistemazione della corretta manutenzione degli sfioratori di piena e di lavori di ammodernamento della rete che arriva dall’entroterra". La Goletta dei Laghi ora "salperà" verso il vicino Piemonte: il prossimo appuntamento in provincia di Varese è per l’estate 2024.