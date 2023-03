Gli studenti alla scoperta delle opportunità di lavoro a Varese

Due giorni di confronto tra il mondo della scuola e quello dell’impresa, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide future di una formazione che deve essere sempre più orientata verso il lavoro. Ieri e oggi alle Ville Ponti il matching scuola-impresa, con una trentina di desk allestiti nella Villa Napoleonica dove aziende e docenti fanno squadra per contrastare il problema del mismatch crescente tra domanda e offerta di lavoro. In provincia di Varese la percentuale di imprese che evidenzia difficoltà di reperimento del personale qualificato è salita dal 31% nel 2018 al 46% nel 2022.

Il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, che ha sottolineato la necessità di "uno sforzo sempre più convinto da parte delle istituzioni e del mondo della scuola in sinergia col sistema imprenditoriale per un orientamento capace di meglio indirizzare i giovani verso una formazione che sia adeguata ai loro bisogni e, al tempo stesso, in grado di rispondere alle esigenze espresse dal mercato del lavoro". Presenti anche le sei fondazioni Its operative in provincia di Varese, le università e le forze dell’ordine. Un’occasione anche per i ragazzi del quarto e quinto anno delle superiori di informarsi sulle possibilità post-diploma tra studio e lavoro. A completare la due giorni una ricca offerta di seminari. L.C.