Gli olcellesi non rinunciano alle michette e ai dolci del panificio “Mellere“

La frazione di Olcella di Busto Garolfo piange in questi giorni Fortunato Mellere, lo storico panettiere che dal 1961 sforna quotidianamente michette e dolci per i circa mille residenti della frazione bustese. Una presenza storica il negozio di Fortunato e Maria Giuliana, dopo il matrimonio i due novelli sposi decidono di lasciare la loro Canegrate per iniziare una nuova attività proprio ad Olcella.

Oltre sessant’anni trascorsi tra le levatacce mattutine per preparare gli impasti e cuocerli in tempo per l’apertura del negozio. Tanti tipi di pane differenti per accontentare i palati più esigenti oltre a qualche dolce per i primi capricci nel periodo del boom economico.

Trascorsi i periodi difficili del primo dopoguerra dove il pane era in alcuni casi un privilegio, la ricostruzione postbellica e lo sviluppo industriale hanno arricchito il portafogli degli italiani che grazie la lavoro in fabbrica potevano allargare il campo della scelta in tema di provviste per la vita quotidiana.

Dai panini ai prodotti alimentari il passaggio è stato breve e il desiderio di rimanere al passo con i tempi ha permesso al negozio in via Santa Geltrude di arricchire l’offerta orientandola ad una pasticceria di più alto livello. I prodotti del panificio olcellese oggi trovano posto sulle tavole di centinaia di famiglie del territorio bustese che hanno dato negli anni fiducia alla grande volontà imprenditoriale di una famiglia nata oltre mezzo secolo fa e che oggi può contare sul sostegno della seconda generazione. Un chiaro esempio di una sfida imprenditoriale vinta con tanta tenacia e sacrificio. L’insegnamento e la tradizione sono oggi eredità dei figli che hanno voluto proseguire la promettente attività nata quasi per caso dal desiderio di due giovani sposi di costruirsi un domani.

