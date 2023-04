Giro di vite in discarica, in arrivo un risparmio di 10mila euro in tre mesi

Il giro di vite in discarica fa risparmiare 10mila euro al comune in tre mesi. È questo il bilancio che l’amministrazione comunale di Magnago fa dopo la decisione di stringere le maglie e far rispettare le regole. Una riduzione degli ingombranti del 77% e per gli inerti del 58%, confermata dall’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Binaghi: "Sono ormai risapute le problematiche che abbiamo riscontrato in merito alla piattaforma ecologica Era evidente un consistente conferimento di ingombranti e inerti, a volte irregolare. Le azioni messe in atto hanno permesso di avere un’importante riduzione nel conferimento di dicembre di questo tipo di rifiuti, tale da registrare una riduzione degli ingombranti del 77% e per gli inerti del 58% se confrontiamo il dato con quello medio tra gennaio e novembre dello scorso anno. I nuovi dati 2023 sono entusiasmanti, in quanto il vistoso calo di dicembre si conferma".

Nel primo mese dell’anno si è registrato un conferimento di 10.820 chilogrammi, quando a gennaio 2022 era stato di 21.060, ovvero -49%. A febbraio altro calo: nel 2023 9.280 chili nello stesso mese 2022 il valore registrato è stato di 27.170 chili, -65%. Anche per gli inerti si è registrata una constatabile riduzione: a gennaio si è passati dai 10.700 del 2022 ai 7.590 kg di quest’anno, a febbraio da 18.720 kg a 8.110. Ch.S.