Girava senza meta. Anziana ritrovata

Si è risolta positivamente, con il ritrovamento dell’anziana donna che si era smarrita dopo essere uscita di casa, una vicenda che per alcune ore ha fatto temere il peggio. L’anziana, residente a Canegrate, giovedì pomeriggio si era allontanata da casa senza una meta precisa e destando così la preoccupazione dei familiari. L’86enne, forse in stato confusionale, non era più riuscita a ritrovare la strada per rientrare nella sua abitazione. rendendosi così irreperibile. Dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono stati gli agenti della polizia locale di Canegrate e San Vittore Olona a pattugliare tutta la zona fin quando, dopo alcune ore, sono state infine due agenti del comando di San Vittore Olona a rintracciarla nei confini del comune. La donna è stato dunque riportata a casa sana e salva.

P.G.