Giovani calciatori donano giocattoli al centro pediatrico

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 75 anni dell’Amor, i calciatori dell’annata 2009 hanno organizzato una raccolta di giocattoli per il centro pediatrico Maria Letizia Verga di Monza. La vicepresidente Rosanna Lupieri si è recata al campo di allenamento in via Trento per un momento di incontro con i ragazzi. L’evento è stato organizzato a ridosso della Pasqua con la presenza anche di Rosi Bullegas una volontaria del Comitato che prima dell’inizio degli allenamenti ha incontrato i ragazzi, ringraziandoli. "È stato un momento molto emozionante che i nostri ragazzi – spiega una mamma – porteranno nel cuore". Sara Giudici