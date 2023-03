Giovane di 23 anni trovata cadavere nell’auto Si teme un gesto volontario

Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita ieri mattina, poco dopo le 8, nella zona industriale nervianese della Bergamina, in via Vicinale di Parabiago. La ragazza era su una vettura in sosta e qualcuno, passando, ha notato il corpo della giovane riverso sui sedili dando l’allarme. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri e un’ambulanza con automedica al seguito. Si è appurato che si trattava di una 23enne, residente in zona che era morta al momento del ritrovamento. Al momento non si conoscono altri particolari su quanto accaduto e sul caso indagano i carabinieri che non escludono alcuna pista, anche se molto probabilmente si tratta di un tragico gesto volontario.