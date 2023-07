Gioco contro il degrado Arriva il playground nell’area dello spaccio L’assalto dei ragazzi

di Paolo Girotti

"Mancano solo pochi particolari per completare l’opera e ci è sembrato stupido negare in queste settimane l’utilizzo del campo da gioco, ormai concluso, solo per attendere l’inaugurazione ufficiale: questo primo fine settimana ci ha già dato ragione, perché sono stati davvero tanti i ragazzi che hanno utilizzato il nuovo playground". A raccontare dell’apertura al pubblico del nuovo, colorato campo da basket all’aperto realizzato in pieno centro nel Parco Falcone Borsellino è Marco Tajana, presidente Legnano Basket Knights.

È stato lui, in collaborazione con “Slums Dunk“ (l’organizzazione di volontariato creata dai cestisti Bruno Cerella e Tommaso Marino che dà vita alla Basketball Academy nelle periferie di alcune delle baraccopoli più degradate del mondo), a promuovere l’iniziativa che vuole dare una nuova vocazione a questa zona del centro. Il campo è stato realizzato con oltre 50mila euro di fondi raccolti da diversi donatori (che saranno ricordati con “piastrelle“ dedicate a bordo campo) ed è stato infine regalato alla città.

"Già questi primi giorni hanno dimostrato che questo spazio ha il potenziale per diventare un luogo di aggregazione soprattutto per i più giovani – spiega Tajana, che nel pomeriggio di venerdì scorso ha virtualmente dato il là, presidiando il campo con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale – Frequentazioni positive che, probabilmente, aiuteranno anche ad allontanare da quest’area altre attività certamente meno lecite. Il campo che abbiamo realizzato è baricentrico alla città ed è a disposizione di tutti, anche di chi avesse il desiderio di organizzare qualche iniziativa specifica: noi siamo felici d’aver fatto il possibile per dare qualcosa alla città".

Difficile non notare la grafica dai colori sgargianti, opera di Francesca Cassani: al centro del campo tto mani che sorreggono un pallone a forma di cuore, simbolo di inclusione ed integrazione. Sono poi rappresentati i loghi delle due associazioni promotrici della riqualificazione, mentre il campo è racchiuso dai simboli della Città di Legnano, compresi gli stemmi delle otto contrade del Palio. L’inaugurazione ufficiale coinciderà con la Festa dello Sport a settembre: l’unica osservazione riguarda forse l’illuminazione notturna, a oggi non prevista, che potrebbe allungare l’uso dell’impianto a tutto vantaggio della città.