Legnano, 5 settembre 2019 - Occhi puntati sui giardini di via Diaz, di fronte al polo scolastico più frequentato dagli studenti degli istituti superiori. Non si parla solo dell’occhio elettronico delle telecamere di sorveglianza che qui troveranno spazio, ma anche di quelli veri e propri degli agenti di polizia locale (oltre 300 ore di impegno specifico previste) e quelli degli operatori di strada che, soprattutto in questa zona ma anche nelle altre aree cittadine frequentate dai giovani, cercheranno di entrare in relazione per “orientarne” i comportamenti.

E' questo il progetto Scuole sicure, finanziato dal Ministero dell’Interno, che prenderà il via proprio in questo mese di settembre per poi concludersi a fine anno. Il finanziamento ricevuto da Legnano è pari a circa 35mila euro e il progetto, approvato dal commissario a maggio e poi rimodulato a luglio, ha come obiettivo dichiarato il contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti attraverso un intervento sul territorio così articolato: potenziamento dei servizi di controllo nella aree maggiormente a rischio; implementazione dei sistemi di videosorveglianza; attività di prevenzione strutturata come educativa di strada.

Nel parco di via Diaz, dunque, verranno collocate due postazioni con quattro telecamere di sorveglianza che avranno la possibilità di coprire gran parte del parco. Gli agenti del comando di polizia locale - almeno venti saranno impegnati - si occuperanno delle attività di controllo delle aree più a rischio; saranno invece gli operatori della coop Albatros, già impegnati sul territorio, a occuparsi dell’attività di educazione di strada. Si parte dall’area di via Diaz, ma ogni parco segnalato come luogo di spaccio per la fascia di giovani tra i 14 e i 20 anni, diventerà un obiettivo degli interventi. A fine anno, poi si tireranno le somme.