Genitori si rimboccano le maniche per la scuola dei loro figli: la nonna ringrazia

Ancora una volta si sono rimboccati le maniche e appena chiusa la scuola elementare Pizzigoni si sono messi a disposizione per imbiancare e fare piccoli lavoretti per rendere più confortevoli le aule che i propri figli frequentano quotidianamente. Il riferimento va ai genitori che sabato 10 giugno si sono impegnati nell’istituto scolastico di via Parini. A raccontarlo una nonna che ha apprezzato il loro gesto che viene rinnovato tutto gli anni. "Lo fanno da diversi anni con grande dedizione – spiega – non è un impegno isolato ma sono sempre pronti a fare piccoli lavoretti per aiutare la scuola. E’ una bella cosa e credo che anche se loro hanno deciso di non renderlo pubblico sia importante che qualcuno li ringrazi".